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Деякі подробиці Державного бюджету на 2024 рік
● Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн;
● Видатки залишились на рівні 3,35 трлн грн;
● Дефіцит зменшили на 22 млрд грн і тепер він становить 1,57 трлн грн;
● Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41 млрд, щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.
● Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)
● Прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).
● Припущень щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар ( було 41,4 грн за долар).
Джерело: https://t.me/raddjd/16665