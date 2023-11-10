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Деякі подробиці Державного бюджету на 2024 рік

Деякі подробиці Державного бюджету на 2024 рік

● Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн;

● Видатки залишились на рівні 3,35 трлн грн;

● Дефіцит зменшили на 22 млрд грн і тепер він становить 1,57 трлн грн;

● Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41 млрд, щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

● Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%)

● Прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).

● Припущень щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар ( було 41,4 грн за долар).

Джерело: https://t.me/raddjd/16665

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