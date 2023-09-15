Депутати Бундестагу підписали листа Шольцу з вимогою дати Україні далекобійні ракети Taurus, - канал ZDF, видання Tagesschau.

Лист підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерман (глава оборонного комітету, Вільна демократична партія), Антон Хофрайтер (партія «Зелені») та Андреас Шварц (Соціал-демократична партія).

«Україні потрібен крилатий ракетний комплекс Taurus, який знаходиться на озброєнні Бундесвера, щоб досягти послаблення російської військової логістики».

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