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Дмитро Кулеба про підготовку України до переговорів про членство в ЄС - У графік вписуємося

Дмитро Кулеба про підготовку України до переговорів про членство в ЄС - У графік вписуємося

В інтерв’ю "Суспільному" Кулеба підтвердив, що "якщо нічого погано не трапиться", то процес переговорів буде запущено до кінця 2023 року, як і планувалося.

"Ми на тому шляху, щоб швидко отримати статус кандидата на членство, а потім швидко зайти у фазу переговорів щодо членства замість багаторічного процесу. Рухаємося саме туди на нормальній, що називається, крейсерській швидкості", — сказав він.

Україна зробила значні кроки у виконанні реформ, необхідних для початку переговорів про членство в ЄС — міністерка Швеції у справах ЄС Джессіка Росвалл.

"Попри надзвичайні обставини, Україна зробила значні кроки вперед. Це, зокрема, проєкт закону про КСУ, новий закон про медіа, закон про рекламу, реформа важливих судових інституцій, призначення нових очілььників антикорупційних інституцій, і цей список можна продовжити", — сказала Росвалл.

У Євросоюзі також "вітають зусилля України" з повернення е-декларування, призупиненого через початок широкомасштабної війни.

Міністерка країни, яка нині головує у Раді ЄС, висловила впевненість, що Україна, Молдова та Грузія ретельно вивчать усну оцінку Європейської Комісії щодо виконання рекомендацій.

Джерело: https://t.me/znua_live/99208

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, україна

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