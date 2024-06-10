До кінця року буде підготовлено лише 20 пілотів винищувачів F-16 для Збройних сил України — Politico.

Видання наголошує, що повне забезпечення пілотами понад 80 літаків F-16, які має отримати Україна, триватиме ще півтора роки.

У ВПС США, ̶с̶м̶у̶щ̶е̶н̶н̶о̶ ̶р̶а̶с̶с̶м̶а̶т̶р̶и̶в̶а̶я̶ ̶б̶о̶т̶и̶н̶к̶и̶, офіційно заявили, що у них немає місць для підготовки більше ніж 12 (!) пілотів за 2023-2024 роки. Данія підготує вісім пілотів до кінця року. А у Румунії лише тривають підготовчі заходи для початку навчання.

Джерело: https://t.me/znua_live/152152

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