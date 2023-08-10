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До Ради внесено законопроект №9547, у якому йдеться про штрафи за прослуховування російської музики
Пропонується ввести такі штрафи:
▪ від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;
▪ за повторне порушення від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 17 000 до 25 500 гривень.
Штраф може загрожувати прослуховування російської музики у громадських місцях, публічне виконання російських пісень, їх показ чи демонстрацію.
Джерело: https://t.me/radarbay/14096
Темы: пропаганда, рада, україна