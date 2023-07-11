До України прямує літак з гуманітарною підтримкою від Південної Кореї

Окрім гумдопомоги, Сеул надає нелетальні військові матеріально-технічні засоби, повідомили у південнокорейському Міноборони, яке цитує (https://en.yna.co.kr/view/AEN20230710007100325?section=news) Yonhap.

- На прохання Києва Сеул запропонував гуманітарну та військову матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти Україні захистити свою свободу. Ми вирішили надіслати додаткові військові вантажі.

Водночас в оборонному відомстві країни не уточнюють характер і вміст наданої допомоги.

Джерело: https://t.me/spravdi/31351

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