Допомога від Німеччини

Германия предоставит Украине дополнительную систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных установок Gepard, — Bloomberg

Установки должны прибыть в Украину до конца этого года. Ими будет усилена Одесская область, а именно портовая инфраструктура, хранилища зерна, а также маршруты перевозки зерна в Румынию.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новую партию разведывательных систем SurveilSpire для борьбы с дронами. Заказ на поставку оборудования разместило правительство ФРГ

SurveilSpire используется для мониторинга участков местности. Система использует беспроводные каналы связи для передачи видео на мобильный командный пункт.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто ухвалює всі рішення щодо поставок зброї Україні —Bild.

Так заступник головного редактора Пауль Ронцхаймер пояснив суперечність між тим, що міністри Борис Пісторіус, Анналена Бербок, Крістіан Лінднер та інші, неодноразово висловлювалися за поставки Україні ракет Taurus, але канцлер був проти.

"Тут треба пояснити, що канцлер, і про це він говорив у різних інтерв'ю з початку війни, бачить кінцеву відповідальність на собі.

Він говорить, що зрештою канцлер має підтримувати такі рішення, стояти за ними. Очевидно, він бачить це як кінцеву відповідальність у питаннях, які стосуються Німеччини, і заприсягся не допускати шкоди народу.

Олаф Шольц кілька разів говорив, що по кожній конкретній зброї він прийматиме нове окреме рішення", — нагадав Ронцхаймер.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24681, https://t.me/znua_live/115734

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