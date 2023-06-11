Екоцид на Херсонщині: ситуація у національних парках критична

Під загрозою зникнення 30% фонду, — очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Під водою, зокрема, опинився національний парк "Нижньодніпровський", а акваторії парків "Великий луг" і "Кам’янська Січ" вже обміліли на 4,2 та 6 метрів.

Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод, підтоплено близько 1,2 тисячі га Кінбурнського півострова.

Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища вже витекло 12,24 куб. км води — 62% від зібраної там. Рівень води у водосховищі досяг 10,55 м і продовжує знижуватися.

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Латвія надала Україні €200 тисяч підтримки, а Японія відправить гуманітарну допомогу

Про рішення уряду цієї Балтійської країни повідомив премʼєр Кріш’яніс Каріньш.

- Сьогодні уряд в порядку опитувань, після пропозиції Міністерства закордонних справ, вирішує виділити Україні 200 тисяч євро для допомоги у вирішенні екологічної та гуманітарної кризи спричиненої руйнуванням росією дамби Каховської ГЕС.

Каріньш підкреслив, що Латвія продовжує непохитно підтримувати Україну.

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Прем’єр Японії Фуміо Кішіда під час телефонної розмови з президентом Зеленським висловив солідарність з українським народом через катастрофічні наслідки знищення Каховської гідроелектростанції, йдеться на сайті Офісу президента.

- Уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

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Державна екологічна інспекція виявила у річці Інгулець перевищення концентрації шкідливих речовин

У Дніпро-Бузькому лимані, за даними Держекоінспекції, показники води знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій, повідомляє штаб Каховської ГЕС.

- За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійного, залізу загальному та завислим речовинам. Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки.

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Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу на майже $20 млн.

Фінансування підтримає гуманітарні організації, що наразі допомагають людям, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Велика Британія також надає рятувальні човни, комунальні фільтри для води, водяні помпи для допомоги ДСНС України в ліквідації наслідків затоплення. Обладнання почне надходити наступного тижня.

Джерело: https://t.me/znua_live/97333, https://t.me/spravdi/30185

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