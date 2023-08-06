«Экстремальный сезон» со спецэффектами:

Эксперты мониторинговой группы BlackSeaNews и «Института Черноморских стратегических исследований» подсчитали, что за первые 2 месяца летнего курортного сезона-2023 в оккупированном Крыму произошло минимум 39 атак с использованием БПЛА и ракет на военные и инфраструктурные объекты

10 из них оказали непосредственное влияние на транспортные перевозки – автомобильные и/или железнодорожные.

В ближайшие дни может наблюдаться существенный отток тех туристов, кто отважился род войны спланировать отдых в оккупированном Крыму, говорится в анализе.

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Джерело: https://t.me/c/1226880919/21399

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