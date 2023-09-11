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ЕС запретил россиянам въезд с личными смартфонами и на российских автомобилях

ЕС запретил россиянам въезд с личными смартфонами и на российских автомобилях

Также в список запрещённых к ввозу вещей вошли косметика, чемоданы, ноутбуки и смартфоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, фотокамеры.

Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в россии, расценивается как запрещенный импорт.

Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы для перевозки грузов, яхты.

Судя по ситуации с машинами, запрет пока действует избирательно, отмечает РБК.

4 сентября посольство россии в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях, когда немецкие таможенники изымали у россиян принадлежащие им автомобили, зарегистрированные в россии и временно ввезенные для личных целей или транзита.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59559

Новости портала «Весь Харьков»

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