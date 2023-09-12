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Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на 360 миллионов евро

Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T на 360 миллионов евро

Соглашение предполагает, что закупка будет реализована в течение последующих трёх лет.

«Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у Национальных вооружённых сил только ближнего радиуса действия. В свою очередь система IRIS-T позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в среднем радиусе действия, она также совместима с системами НАТО, таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона», — заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

Джерело: https://t.me/u_now/111856

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