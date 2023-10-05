Financial Times: Вступ України до Євросоюзу дасть їй право на отримання близько 186 мільярдів євро з бюджету блоку протягом наступних семи років

Так станеться, тому що Україна буде найбіднішим членом Євросоюзу та найбільшим сільгоспвиробником у його складі.

Нинішні правила Євросоюзу передбачають виплати біднішим його членам з Фонду згуртування (ФС) та виділення коштів країнам у рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС (ЄЕСП), більша частина яких прямо йде фермерам. У 2021-2027 роках на ці дві категорії доведеться 62% бюджету блоку згідно з поточним планом.

Таким чином, у разі вступу Україна протягом семи років може претендувати на 61 мільярд євро з ФС та на 96,5 мільярда євро за ЄСП – на 157,5 мільярда євро лише за цими двома пунктами.

Уявляю, як напружилась після цих розрахунків Угорщина...

https://www.ft.com/content/a8834254-b8f9-4385-b043-04c2a7cd54c8

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17643

Новости портала «Весь Харьков»