Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 89

Фонд держмайна завершив націоналізацію Нафтової компанії "Альянс-Україна"

Фонд держмайна завершив націоналізацію Нафтової компанії Альянс-Україна

Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на Нафтову компанію "Альянс-Україна".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", - йдеться у повідомленні.

Наступний етап – підготувати нафтотрейдера, активи якого оцінюються у понад 450 млн грн, до продажу. Націоналізовану компанію передали Фонду держмайна після відповідного рішення ВАКС.

Також цим рішенням ФДМУ отримав 49% у ТОВ "Альянс Холдинг", 51% якої володіє компанія Shell. Команда Фонду наразі очищує націоналізовану частку та реєструє право власності за державою.

Нагадаємо:

Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон - інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Після цього Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 10.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення.
Сегодня 11:22    45
Окупанти обстріляли Харків: Терехов повідомив, куди влучили
Сегодня 10:32    114
25 червня 1848 року вперше був піднятий сучасний український синьо-жовтий прапор
Сегодня 10:21    73
У росії оприлюднили масштаби ураження, які ЗСУ нанесли під час удару по військовому полігону в російському Єйську.
Сегодня 09:55    91
СБУ повідомила про підозру очільнику російського університету спецназу імені путіна
Сегодня 09:43    105
Хто з пропагандистів потрапив під 14 пакет санкцій Євросоюзу проти рф?
Сегодня 09:31    98
В Україні призначено нового керівника Управління держохорони
Сегодня 09:20    104
Як FPV-дрони виглядають на фоні інших типів дронів?
Сегодня 09:10    107
ЄС розробив механізм обходу вето Угорщини на купівлю зброї Україні за рахунок активів рф, — голова дипломатії ЄС Жозеп Борель
Сегодня 08:59    109
Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів
Сегодня 08:48    101
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 