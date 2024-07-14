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ФРН готує план перекидання військ у разі нападу росії

ФРН готує план перекидання військ у разі нападу росії

Бундесвер разом із союзниками по НАТО в рамках "Оперативного плану Німеччина" розробляє схему перекидання військових на схід Європи у разі можливого військового конфлікту Альянсу з росією, пише видання Der Spiegel.

При нападі росії на східному фланзі НАТО через Німеччину протягом трьох-шести місяців буде необхідно перекинути до 800 тисяч військових Альянсу, а також понад 200 тисяч одиниць різної техніки.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24972

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