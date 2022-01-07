"Гарантированный покупатель" задолжал собственникам ВИЭ-генерации 11 млрд грн

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» («ГарПок») оценивает задолженность перед собственниками ВИЭ-генерации за поставленную электроэнергию по итогам 2021 года в объеме ориентировочно 11,3 млрд грн. «ГарПок» считает, что такой объем задолженности перед ним образовало НЭК «Укрэнерго».

Всего по данным «ГарПока» на 31 декабря 2021 года, уровень расчетов за «зеленую» электроэнергию составляет за январь-апрель по 93%, май – 79%, июнь – 80%, июль – 78%, август – 86%, сентябрь – 80%, октябрь – 59%, ноябрь – 94%, декабрь (28 дней) – 70,5%.

По подсчетам предприятия, всего с 1 января 2021 года за «зеленую» э/э уплачено 70 млрд грн, из которых 46 млрд грн непосредственно за э/э 2021 года, остальное – за э/э 2020 года.

Всего у ВИЭ-генерации в прошлом году куплено 11,4 млн МВт·ч, больше половины из которой (57%) солнечной энергии, еще 33% энергия ветра, 8% — биоэнергетических станций и 2% — малой гидроэнергетики.

Нынешний глава ГП Андрей Пилипенко в интервью «Энергореформе» в конце 2021 года отмечал, что погашение долгов перед ВИЭ за 2021 год придется включить в тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. По его мнению, другого источника получения средств нет.

Он также отметил, что «Укрэнерго» не подписало ни одного акта за 2021 год. Системный оператор аргументирует это тем, что 20% расходов на оплату ВИЭ не заложено в тариф компании на передачу.

В «Укрэнерго» считают, что эти средства должны поступать из госбюджета. Но бюджетом такие затраты также не предусмотрены. По мнению Пилипенко, точку в этом вопросе должна поставить НКРЭКУ.

Источник: elektrovesti.net

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