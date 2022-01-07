Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:28
Просмотров: 55

"Гарантированный покупатель" задолжал собственникам ВИЭ-генерации 11 млрд грн

Гарантированный покупатель задолжал собственникам ВИЭ-генерации 11 млрд грн

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» («ГарПок») оценивает задолженность перед собственниками ВИЭ-генерации за поставленную электроэнергию по итогам 2021 года в объеме ориентировочно 11,3 млрд грн. «ГарПок» считает, что такой объем задолженности перед ним образовало НЭК «Укрэнерго».

Всего по данным «ГарПока» на 31 декабря 2021 года, уровень расчетов за «зеленую» электроэнергию составляет за январь-апрель по 93%, май – 79%, июнь – 80%, июль – 78%, август – 86%, сентябрь – 80%, октябрь – 59%, ноябрь – 94%, декабрь (28 дней) – 70,5%.

По подсчетам предприятия, всего с 1 января 2021 года за «зеленую» э/э уплачено 70 млрд грн, из которых 46 млрд грн непосредственно за э/э 2021 года, остальное – за э/э 2020 года.

Всего у ВИЭ-генерации в прошлом году куплено 11,4 млн МВт·ч, больше половины из которой (57%) солнечной энергии, еще 33% энергия ветра, 8% — биоэнергетических станций и 2% — малой гидроэнергетики.

Гарантированный покупатель задолжал собственникам ВИЭ-генерации 11 млрд грн

Нынешний глава ГП Андрей Пилипенко в интервью «Энергореформе» в конце 2021 года отмечал, что погашение долгов перед ВИЭ за 2021 год придется включить в тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. По его мнению, другого источника получения средств нет.

Он также отметил, что «Укрэнерго» не подписало ни одного акта за 2021 год. Системный оператор аргументирует это тем, что 20% расходов на оплату ВИЭ не заложено в тариф компании на передачу.

В «Укрэнерго» считают, что эти средства должны поступать из госбюджета. Но бюджетом такие затраты также не предусмотрены. По мнению Пилипенко, точку в этом вопросе должна поставить НКРЭКУ.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Основу майбутньої системи грошового забезпечення сержантів визначатиме військове звання, а не посада
Сегодня 10:42    53
"АрселорМиттал" может не выплатить зарплаты из-за ареста счетов
Сегодня 10:02    105
Український повітряний комплекс радіотехнічної розвідки Gekata виконав перший політ (ФОТО)
Сегодня 09:49    119
Мінветеранів співпрацюватиме з ізраїльськими експертами у створенні інноваційної системи медичної і психологічної системи реабілітації захисників
Сегодня 09:24    121
ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років
Сегодня 08:50    167
До уваги ФОП – платників єдиного податку!
Сегодня 08:28    172
Дело Януковича: апелляционный суд вернул жалобу и дело о госизмене в суд первой инстанции
Сегодня 07:14    157
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 січня 2022 року
Сегодня 06:41    113
Чому в багатьох закладах не працює термінал?
Сегодня 06:20    281
В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих
Сегодня 06:10    172
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 