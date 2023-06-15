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Германия представила свою первую комплексную стратегию национальной безопасности

Германия представила свою первую комплексную стратегию национальной безопасности

В Стратегии нацбезопасности ФРГ главной задачей политики безопасности страны объявляется гарантирование жизни в мире и свободе. "Мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер", - подчеркивается в документе.

Правительство ФРГ разработало первую Национальную стратегия безопасности Германии. В сообщении, распространенном в среду, 14 июня, указывается, что концепция, принятая на основе анализа обстановки в плане безопасности в рамках систематического общего подхода, предполагает укрепление безопасности страны по таким трем главным направлениям, как обороноспособность, жизнестойкость и устойчивость.

"Главная задача нашей политики безопасности - гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер для выполнения его основной миссии - обороны страны и альянса", - подчеркивается в сообщении.

В частности, в документе объявлено о намерении довести средний годовой уровень расходов на оборону до 2 процентов ВВП, бундесвер назван основой для конвенциональных сил обороны в Европе.

Также в концепции идет речь о расширении кибернетического и космического потенциала ФРГ, усилении борьбы против шпионажа и диверсий, укреплении европейской технологической базы безопасности и обороны.

Джерело: dw.com

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