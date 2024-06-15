Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины
В него вошли, в частности, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня Himars и танки Leopard. Об этом сообщило немецкое правительство.
Новый пакет помощи от Берлина содержит:
● 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
● 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
● зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
● зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса IRIS-T SLS;
● три реактивных артиллерийских системы Himars;
● два мостоукладчика Beaver;
● две бронированные инженерные машины Dachs;
● бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
● четыре машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
● 16 топливозаправщиков.
Кроме того, Германия передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов и IT-оборудования.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/37477