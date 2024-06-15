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Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины

В него вошли, в частности, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня Himars и танки Leopard. Об этом сообщило немецкое правительство.

Новый пакет помощи от Берлина содержит:

● 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

● 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

● зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

● зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса IRIS-T SLS;

● три реактивных артиллерийских системы Himars;

● два мостоукладчика Beaver;

● две бронированные инженерные машины Dachs;

● бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

● четыре машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

● 16 топливозаправщиков.

Кроме того, Германия передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов и IT-оборудования.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37477

Новости портала «Весь Харьков»

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