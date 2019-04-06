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Глава держави: Дебати – не шоу, а право громадян отримати всебічну інформацію щодо програм кандидатів в Президенти

Глава держави: Дебати – не шоу, а право громадян отримати всебічну інформацію щодо програм кандидатів в Президенти

«Дуже задоволений тим, що Володимир Зеленський, нарешті, прийняв мою пропозицію про проведення дебатів. Це є абсолютно необхідно, бо це є не шоу, це не є вистава. Це є право українських громадян отримати повну і всебічну інформацію про програми, плани кандидатів. Мати можливість задати питання і отримати відповіді, щоб визначити майбутнє держави на роки, а можливо і на десятиліття вперед», - сказав Президент України Петро Порошенко після проходження дослідження на відсутність алкогольної та наркотичної залежності у медичному пункті на НСК «Олімпійський».

Глава держави зауважив, що незважаючи на дивну форму подання і запрошення, він прийшов на стадіон. «Я так розумію Володимира Олександровича не було: «Я прийшов – тебе нема». Але я твердо переконаний, що він набереться мужності і доїде сюди, і дебати відбудуться. Тим більше, що це є вимога українського закону», - додав Петро Порошенко.

Президент також вважає корисним, якби дебати відбулися в декілька етапів. За його словами, перший етап – дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки; другий етап – дебати по зовнішній політиці; третій етап – дебати по захисту конституційних прав і свобод українських громадян.

«Ще один аргумент – це те, що майже 80% українців підтримують і вимагають проведення дебатів. І ігнорувати цю думку точно не повинен жоден кандидат. І саме тому, сьогодні я забезпечую реалізацію всіх необхідних кроків для того, щоб дебати відбулися», - зауважив Глава держави. На його думку, дебати повинні відбутися якомога раніше.

«І треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої повної інформації, яку вони отримають, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня 2019 року», - резюмував Президент.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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