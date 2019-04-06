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Глава держави вважає негідним демонстрацію зневаги до кандидатів, які не пройшли в другий тур президентських виборів

Глава держави вважає негідним демонстрацію зневаги до кандидатів, які не пройшли в другий тур президентських виборів

Президент України Петро Порошенко наголошує, що з повагою ставиться до виборців, які проголосували як за нього, так і за інших кандидатів під час першого туру президентських виборів. Водночас Глава держави вважає негідним демонстрацію зневаги до кандидатів, які не пройшли в другий тур.

«Моя позиція наступна: дебати – це не є шоу. Я вважаю, що подібне зневажливе, або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. А більше 2,5 мільйонів громадян проголосувало за Юлію Володимирівну, щоб вона сьогодні була в тій ролі, яку їй спробував відвести Володимир Зеленський», - відповів Петро Порошенко на запитання журналістів щодо пропозиції кандидата в Президенти Володимира Зеленського запросити Юлію Тимошенко в якості ведучої на дебати між кандидатами.

«Виборців потрібно шанувати. Я з повагою ставлюся і до виборців, і в першу чергу я дуже дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня, і з великою повагою ставлюся до виборців Юлії Володимирівни Тимошенко», - наголосив Глава держави.

«До речі, я з великою повагою ставлюся і до тих, хто проголосував за Володимира Зеленського – вони небайдужі, вони висловили свою думку. Я буду робити все можливе для того, щоб переконати їх у другому турі проголосувати за мене», - також зазначив Президент.

«Але подібне ставлення я вважаю негідним», - підкреслив Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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