Глава держави: Зростання економіки має бути відчутним для пенсіонера, вчителя, лікаря, студента і забезпечити ефективні кроки у боротьбі з бідністю

Президент Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна» назвав успішні кроки у реалізації реформ та відродженні економіки країни. Петро Порошенко наголосив, що економічне зростання має обов’язково бути відчутним для кожного українця.

«Україна не просто відродила, Україна створила нову армію. Саме армія, а не підписані папірці є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також наголосив, що було забезпечено державну платформу у позиціях захисту української мови. «Ніхто нікого не примушував (говорити українською мовою – ред.). Ми абсолютно захищаємо права інших національних меншин говорити своєю мовою. Але це стало модно, стало драйвово. Коли включаєш українське радіо, коли включаєш українське телебачення, відкриваєш книгу – ти точно знайдеш там українську мову», - зауважив він. «Я пишаюся тим, що це є потужний фундамент», - додав Петро Порошенко.

Глава держави також підкреслив, що Україна отримала Томос про автокефалію Православної Церкви.

Він зазначив, що в питанні просування нашої країни до Євросоюзу було украдено Угоду про асоціацію Україна – ЄС, укладено угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкрито європейські ринки для українських товарів. Українці отримали право вільно пересуватися країнами ЄС завдяки запровадженню безвізового режиму.

«Ми створили нову українську школу. І спитайте в першокласників, які відбуваються кардинальні зміни. Зараз йдеться про створення сільської медицини, телемедицини», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також нагадав, що за останні п’ять років відбулося створення принципово нової системи державних закупівель, Україна вийшла на енергетичну незалежність від країни-агресора.

«Дуже довго можна перелічувати реальні зрушення, які не відбувалися в нашій країні 23 роки. І мені приємно, що всі міжнародні експерти, МВФ, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку, країни Великої сімки наполегливо стверджують, що за останні п’ять років Україна зробила більше реформ, ніж за попередні 23 роки», - підкреслив Глава держави.

Водночас Президент зазначив, що серед того, що не вдалося зробити за ці п’ять років – не вдалося відновити територіальну цілісність України. «Не вдалося звільнити Крим. Не вдалося звільнити Донбас. Хоча ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Згадайте, і Сєвєродонецьк, і Краматорськ, і Лисичанськ, і Слов’янськ, і Маріуполь, і Волноваха, і багато інших населених пунктів – міст, сіл, селищ, де був піднятий український прапор», - наголосив він.

За словами Петра Порошенка, тільки пряма збройна агресія регулярних військ Російської Федерації зупинила просування наших військ на схід для звільнення Донбасу до державного кордону.

Також Президент зазначив, що у питанні подолання бідності держава тільки зараз отримала можливість і ресурси для підвищення пенсій та інших соціальних виплат. «Лише зараз, після проведення потужного комплексу реформ. Коли відновилось економічне зростання, коли створений фундамент державності, ми запроваджуємо рішучий наступ на бідність», - сказав він.

Петро Порошенко зауважив, що опозиція називає підвищення пенсій і соцвиплат підкупом виборців і навіть зареєструвала проект рішення Верховної Ради, вимагаючи негайно припинити такі виплати. «Не дочекаються», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що боротьба з бідністю – це програма, яка складається з двох частин. За його словами, є негайні кроки, які можна зробити вже зараз, базуючись на тому, що українська економіка зростає дванадцять кварталів поспіль. «Створений потужний фундамент, накопичені певні кошти в Пенсійному фонді. І тому перші кому ми маємо допомогти – це пенсіонери. Бо вони постраждали найбільше», - сказав Президент.

Він зауважив, що мінімальна заробітна плата і середня зарплата зросли, а підвищення пенсій відбувалося найменше.

Петро Порошенко зазначив, що потрібно зробити три потужних кроки для боротьби з бідністю. По-перше, індексація пенсій. Рішення про це було прийнято ще в 2017 році, що з 1 березня 2019 року пенсії будуть проіндексовані. «Я наголошую, що вже 5 мільйонів пенсіонерів отримали індексовані пенсії», - повідомив він.

Глава держави додав, що до цього додається і компенсація – виплата у розмірі 2410 грн., тим пенсіонерам, які отримують найнижчу пенсію. «Ці кошти ми отримали в Пенсійний фонд за рахунок закриття «чорних дірок» на розмитненні «євроблях». І ці кошти, до останньої копійки, мають іти тим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію», - розповів Петро Порошенко і додав, що таких пенсіонерів в Україні близько 4 мільйонів.

«Кожен рік ми будемо підвищувати, індексувати пенсії. І зростання економіки має бути відображено на кишені пенсіонера, вчителя, лікаря, студента для того, щоб забезпечити ефективні кроки у боротьбі з бідністю», - сказав Петро Порошенко.

Президент особливо відзначив рішення про підвищення виплат на кожну третю і наступну дитину у багатодітних родинах.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»