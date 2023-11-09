Говоримо зі світом однією мовою — який рівень англійської в Україні.

Зараз 68% українців знають щонайменше одну іноземну мову, ще 56% — хочуть підвищити свій рівень володіння мовами. Це тисячі людей, які прагнуть вчитися та ставати кращими. І наше завдання — створити для них усі умови.

Запустили програму Future Perfect, реформуємо освітній процес, щоб англійська стала обов’язковою у всій навчальній системі. Адже освічені люди — фундамент до створення трильйонної економіки та зростання ВВП.

Детальніше про знання іноземних мов в Україні — на інфографіці.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2948

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