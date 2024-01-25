ГУР: Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну

Ключове із заяви Головного управління розвідки навколо ситуації щодо збиття російського літака Іл-76, на борту якого нібито перебували українські полонені.

● Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

● Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну: російських полонених було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

● Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі бєлгорода у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

● Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Це може свідчити про навмисні дії росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

● Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Джерело: https://t.me/spravdi/

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