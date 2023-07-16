«Халяви» більше не буде: з 1-го вересня студенти повертаються в аудиторії

Труха-Україна ексклюзивно зʼясовувала подробиці відновлення очного навчального процесу студентів вишів та коледжів. Розбиралися також, як діяти педагогічному складу, якщо у їхньому навчальному закладі відсутнє якісне бомбосховище. Зʼясували також, як надовго відновлюється оффлайн-навчання?!

● Народна депутатка України, заступник голови фракції «Слуга народу», Юлія Гришина

Університети, які або знаходяться в зоні активних бойових дій, або в зоні досяжності вогню ворожих РСЗВ, або не мають укриття – звісно не мають можливості переходити з онлайну. Університети автономні, рішення приймати їм. МОН рекомендує, і цю рекомендацію я підтримую. Декілька країн, студенти яких навчаються в Україні, відмовилися визнавати наші дипломи з причини навчання в онлайні.

● Міністр освіти і науки України (2016-2019 рр.), народна депутатка України VIII скликання, Лілія Гриневич

Вищі навчальні заклади будуть приймати самостійне рішення. Тут можна тільки рекомендувати. Ніхто не може прогнозувати безпекову ситуацію до вересня. Якщо ж вона буде, в певних регіонах, нормалізована, і є укриття, то звісно – краще повертатися до очного навчання. Таке довготривале перебування на дистанційному навчанні безумовно призводить до зниження якості освіти.

● Народна депутатка України (позафракційна), Оксана Савчук

Там де безпечно, в принципі, можна пробувати відновлювати очне навчання у ВНЗ. Тут має бути відповідальність з усіх сторін: укриття має перевіряти ДСНС. Відповідно, за них мають нести відповідальність люди, які за цим закріплені в освітніх закладах. Єдине в чому я вагаюся – це є території активних бойових дій: Харківська, Запорізька, Херсонська області. Там я б не відновлювала очне навчання. У нас мають бути випускники вишів, які будуть здатні відбудувати Україну.

● Народна депутатка України, фракція «Слуга народу», Марія Мезенцева

Постанова має право на життя, бо у більшості регіонів ситуація нормалізується. Другий момент: там де будуть належно облаштовані бомбосховища – навчання оффлайн буде відновлено. Звісно, де таких умов не буде – очне навчання неможливе. Ми розуміємо цінність життя. Ніхто не буде бігти 2-5 хвилин до метро, чи облаштованих укриттів. Це має бути на території вишу.

● Народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність, Ростислав Павленко

У держави залишається півтора місяці, щоб підготуватись до анонсованого переходу навчання в «офлайн». Найважливіше питання – безпека. Від нього залежить, чи взагалі вдасться повернутися офлайн, і скільки така форма протриває. Законопроект №9358 «Європейської Солідарності» спрямований на вирішення питання укриттів – але його не розглядає комітет і не ставлять до порядку денного

Джерело: https://t.me/truexanewsua/76827

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