Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 156

«Халяви» більше не буде: з 1-го вересня студенти повертаються в аудиторії

«Халяви» більше не буде: з 1-го вересня студенти повертаються в аудиторії

Труха-Україна ексклюзивно зʼясовувала подробиці відновлення очного навчального процесу студентів вишів та коледжів. Розбиралися також, як діяти педагогічному складу, якщо у їхньому навчальному закладі відсутнє якісне бомбосховище. Зʼясували також, як надовго відновлюється оффлайн-навчання?!

● Народна депутатка України, заступник голови фракції «Слуга народу», Юлія Гришина

Університети, які або знаходяться в зоні активних бойових дій, або в зоні досяжності вогню ворожих РСЗВ, або не мають укриття – звісно не мають можливості переходити з онлайну. Університети автономні, рішення приймати їм. МОН рекомендує, і цю рекомендацію я підтримую. Декілька країн, студенти яких навчаються в Україні, відмовилися визнавати наші дипломи з причини навчання в онлайні.

● Міністр освіти і науки України (2016-2019 рр.), народна депутатка України VIII скликання, Лілія Гриневич

Вищі навчальні заклади будуть приймати самостійне рішення. Тут можна тільки рекомендувати. Ніхто не може прогнозувати безпекову ситуацію до вересня. Якщо ж вона буде, в певних регіонах, нормалізована, і є укриття, то звісно – краще повертатися до очного навчання. Таке довготривале перебування на дистанційному навчанні безумовно призводить до зниження якості освіти.

● Народна депутатка України (позафракційна), Оксана Савчук

Там де безпечно, в принципі, можна пробувати відновлювати очне навчання у ВНЗ. Тут має бути відповідальність з усіх сторін: укриття має перевіряти ДСНС. Відповідно, за них мають нести відповідальність люди, які за цим закріплені в освітніх закладах. Єдине в чому я вагаюся – це є території активних бойових дій: Харківська, Запорізька, Херсонська області. Там я б не відновлювала очне навчання. У нас мають бути випускники вишів, які будуть здатні відбудувати Україну.

● Народна депутатка України, фракція «Слуга народу», Марія Мезенцева

Постанова має право на життя, бо у більшості регіонів ситуація нормалізується. Другий момент: там де будуть належно облаштовані бомбосховища – навчання оффлайн буде відновлено. Звісно, де таких умов не буде – очне навчання неможливе. Ми розуміємо цінність життя. Ніхто не буде бігти 2-5 хвилин до метро, чи облаштованих укриттів. Це має бути на території вишу.

● Народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність, Ростислав Павленко

У держави залишається півтора місяці, щоб підготуватись до анонсованого переходу навчання в «офлайн». Найважливіше питання – безпека. Від нього залежить, чи взагалі вдасться повернутися офлайн, і скільки така форма протриває. Законопроект №9358 «Європейської Солідарності» спрямований на вирішення питання укриттів – але його не розглядає комітет і не ставлять до порядку денного

Джерело: https://t.me/truexanewsua/76827

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Декларацію про державний суверенітет УРСР»
Сегодня 10:36    87
Шойгу требует чисток
Сегодня 10:22    111
15 липня 1944 року створено Українську Головну Визвольну Раду
Сегодня 10:08    106
В мире негативно в целом относятся к Путину и России: опрос Pew Research Center
Сегодня 09:55    111
В Орбана все стабільно: він вкотре заявив, що «Україна давно втратила свою суверенність»
Сегодня 09:41    129
ВПО не потрібно йти до банку і проходити ідентифікацію - Верещук
Сегодня 09:38    121
Украина изменила тактику контрнаступления после 20% потерь техники, - NYT
Сегодня 09:25    148
Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені»
Сегодня 09:09    134
Харківщина, 16 липня
Сегодня 09:03    103
Польша хочет запретить импорт украинской замороженной клубники и малины
Сегодня 08:33    153
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 