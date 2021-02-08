Харьковчанам, дома которых плохо отапливались, выполнят перерасчет за тепло – горсовет

Будет ли перерасчет автоматическим не уточняется.

Как сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов во время приема граждан, жителям, дома которых плохо отапливались, выполнят перерасчет за тепло. Об этом написали в пресс-центре Харьковского горсовета.

Также Терехов позвонил руководству предприятия, поставляющего харьковчанам газ, чтобы решить проблему жителей дома по пер. Рубановскому, 2. Включить газ в доме пообещали в ближайшее время.

Напомним, что в начале января около 200 домов на Павловом Поле остались без отопления. Затем отопление дали, но не в полном объеме. Местные жители продолжали жаловаться на холод в квартирах. Сейчас в большинстве домов батареи теплые.

Также напомним, что жителям Харьковщины до конца отопительного сезона не будут повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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