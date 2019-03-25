"Хитрые" соглашения ведут к зависимости: Германия резко осудила приобщение Италии к китайскому "шелковому пути"

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта по созданию так называемого "нового Шелкового пути".

Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - отметил политик.

Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, " обрести горький привкус", предупредил Маас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, объяснил министр, отметив, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай и США, только в едином блоке как Евросоюз.

Накануне Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "нового Шелкового пути". В Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин присутствовали на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве, согласно которому Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в ряде сфер. Италия стала первой страной-членом Большой семерки (G7), которая присоединилась к глобальному китайского проекту. Из европейских стран ранее готовность к реализации этого проекта продемонстрировала Португалия.

Председатель КНР Си Цзиньпин еще в прошлом году пообещал, что Китай выделит 124 миллиарда долларов США для инфраструктурного проекта, известного как "новый Шелковый путь". Проект, который в КНР называют "Один пояс - один путь", имеет целью объединить морской и сухопутный "шелковые пути".

Источник: prm.ua

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