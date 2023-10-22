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Я происхожу из традиции Рональда Рейгана - Митт Ромни

Я происхожу из традиции Рональда Рейгана - Митт Ромни

Митт Ромни, бывший лидер республиканцев и оппонент Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году, о том, во что скатилась партия при Трампе.

- Однажды вы были номинантом партии, а теперь вы изгнанник среди республиканцев...

- Да, и это ещё очень мягко сказано. У меня нет дома в моей партии. Я происхожу из традиции Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Джона Маккейна... Это люди, которые оформили образ нашей партии: анти-путин, анти-автократы, анти-Ким Чен Ын. Партия, очень сильная во внешней политике, вовлечённая в события в мире потому что это в американских интересах.

Характер имеет значение и характеры наших лидеров делают разницу и создают образ нашей страны. Это партия, из которой я происхожу. И я не узнаю этого в подавляющем большинстве нашей партии сегодня. И меня это очень беспокоит.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13430

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Темы: США

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