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Як достроково припинити самоізоляцію?

Як достроково припинити самоізоляцію?

Самоізоляція потрібна тим, хто перебував за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або контактував з хворими на Covid-19.

Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного результату ПЛР-дослідження.

Лабораторія, яка проводила тестування, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Після чого внесені дані автоматично синхронізуються із мобільним застосунком «Дій вдома»: має прийти повідомлення, а кнопка «Вийти» в застосунку стане активною.

Якщо цього не сталося, то рекомендуємо вам просити медичний заклад надіслати ваш номер та результати до Центру громадського здоров'я. Тільки ця установа має доступ до бази. Служба підтримки «Дій вдома» може допомогти розібратися в особливостях самоізоляції через застосунок або допомогти виправити можливі технічні проблеми.

Уточнити інформацію про передачу даних можна тільки в лабораторії, у якій проходили тестування. Також переконайтеся, що лабораторія передає номер телефону, вказаний при реєстрації в застосунку «Дій вдома».

Важливо, що Міністерство цифрової трансформації не скасовує самоізоляцію. Таке рішення приймає Центр громадського здоров’я за негативними результатами ПРЛ-тестування. Ми лише адмініструємо мобільний застосунок «Дій вдома».

Деталі за посиланням. https://www.kmu.gov.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyaciyi-dlya-osib-yaki-peretnuli-derzhavnij-kordon

Источник: thedigital.gov.ua

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