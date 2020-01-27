Яка винагорода передбачена за викриття хабарника

За українським законодавством, викривачі потенційних корупціонерів можуть отримати 10 % від грошового розміру хабаря.

Із 1 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

За словами адвоката Романа Чумака, відповідно до Закону викривачем визнається фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

– Законодавець пропонує декілька шляхів, які ви можете для себе обрати. Перший – анонімно повідомити про відомий вам факт керівнику або уповноваженому підрозділу органу, у якому працює корупціонер. Другий – зробити це через засоби масової інформації, професійні спілки, журналістів. І третій – анонімно надати інформацію Національному агентству з питань запобігання корупції або іншому органу, який наділений відповідною компетенцією, – розповів адвокат.

Він також зауважив, що, аби вважатися прийнятною, ваша інформація повинна містити дані про фактичні дії, які обов’язково підлягають перевірці протягом десятиденного терміну.

За словами Романа Чумака, тільки на перший погляд може здатися, що викривачем бути небезпечно для життя та здоров’я. Проте держава передбачає такі гарантії: право на конфіденційність і на безоплатну правову допомогу для викривача; у разі загрози життю і здоров’ю – право на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла; на винагороду у визначених законом випадках; на отримання психологічної допомоги; на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках та багато іншого.

Крім того, за викриття хабарника передбачається винагорода.

– Викривачі потенційних корупціонерів можуть отримати 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину. Але для цього потрібно впіймати за хвіст справжню золоту рибку, – підкреслив адвокат.

Отримати такий значний відсоток можуть лише ті, хто повідомив про корупційний злочин, у якому розмір хабара або завдані державі збитки у 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – на сьогодні він становить 2102 гривні. Це означає, що сума, на яку зазіхнув корупціонер, повинна становити щонайменше 10 мільйонів 510 тисяч гривень. Однак максимальний розмір отриманої вигоди не може перевищувати 14 мільйонів 169 тисяч гривень.

Источник: slk.kh.ua

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