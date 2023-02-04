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Яке покарання загрожує українцям за ухиляння від мобілізації у 2023 році

Яке покарання загрожує українцям за ухиляння від мобілізації у 2023 році

В Україні триває загальна мобілізація, що введена через військове вторгнення росії. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки призовного віку від 18 до 60 років.

Яка відповідальність загрожує тим чоловікам, які ухиляються від мобілізації, розповів начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін під час брифінгу в Military Media Center.

«Покарання настає залежно від скоєного правопорушення. У разі якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків», – наголосив полковник Сергій Калугін.

Також він додав, що до особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військову обліку може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України. До прикладу, якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову і уникнув відправки до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність.

Довідково!

Адміністративна відповідальність — штрафи від 510 до 1700 грн.

Кримінальна відповідальність — це стаття 336 Карного кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період» карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Джерело: yaizakon.com.ua

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