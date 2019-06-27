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Инструкция для призывника: что делать, если вас остановили на улице и хотят забрать в военкомат

Инструкция для призывника: что делать, если вас остановили на улице и хотят забрать в военкомат

Что нужно знать о призыве: советы эксперта

Под финальный аккорд весенне-летнего призыва на улицахучастились случаи, когда молодых парней останавливают для проверки документов на предмет уклонения от воинской службы, а после - везут в военкомат

В командовании Сухопутных войск ВСУ уверяют: как представители военного комиссариата, так и Нацполиция имеют на это законное право. Адвокат Ростислав Кравец заявляет обратное: таких прав ни у одних, ни у других нет, поскольку это превышение служебных полномочий, сообщает КП в Украине.

Во избежание спорных ситуаций, лучше знать, что делать, если вас остановили на улице под предлогом проверки уклонения от армии.

Если останавливают сотрудники военкомата 

Пожелать хорошего дня и идти дальше по своими делам.

"Представителям военного комиссариата не дано право кого-либо задерживать, проверять документы и просто останавливать на улице"- комментирует ситуацию Ростислав Кравец.

Если останавливают военные и полиция

Для начала задать вопрос: какова цель остановки? Если кого-то разыскивают, то кого именно и за что? 

"Полиция может умышленно создать ситуацию, чтобы увидеть документы того, кого остановили. К примеру, заявить об ориентировке на вора, укравшего мобильный телефон. И им нужно убедиться, не вы ли тот человек. В таком случае, когда вам назвали причину остановки и вы получили ответы на вопросы, показываете документы. Личность установлена. Вас обязаны отпустить, если нет никаких подозрений" - говорит адвокат.

Тут важно подчеркнуть: если в разговоре полицейский называет вам фамилию разыскиваемого Ивана Иванова, а вы Федор Федоров, то, естественно, забрать вас и отвезти в отделение, и тем более в военкомат, после предоставления документов не имеют права. 

Если все равно увезли в отделение

Во-первых, требуйте объяснения причины задержания, во-вторых - предоставления адвоката (он положен по закону, бесплатный и с первой минуты). А еще лучше - кричите на всю улицу о полицейском беспределе, привлекайте внимание. 

"Если силой тащат в машину, приволокли в отделение - требуйте и настаивайте на адвокате. Постоянно говорите об этом, пока тот не появится перед вами. Никаких документов не подписывать и показаний не давать. Более того, из полиции звоните на 102 и сообщайте о незаконном задержании. Задержавшие вас работники полиции обязаны тут же уведомить близких родственников о вашем задержании" - советует Ростислав Кравец.

Важно: если у вас с собой нет паспорта, а вы якобы очень похожи на "того, кто украл телефон" (любая причина, которую назовут при остановке), - вас имеют право задержать не более чем на 72 часа до установления личности. Родственники привезут документы в течение 10 минут - отпустят тут же.

Если увезли в военкомат

Если полиция настаивает на поездке в военкомат для проверки, уклонист вы или нет, отвечайте: "Покажите подтверждение того, что я уклоняюсь от выполнения военной службы". Далее спросите: кого конкретно они разыскивают - ФИО "уклониста". Если ответов нет, желаем хорошего дня и уходим. 

Если вас все-таки доставили в военкомат и принуждают пройти медкомиссию, не раздевайтесь, документов не подписывайте и напоминайте о своем праве на бесплатного адвоката. 

"Полиция занимается розыском конкретного лица, она не может в общем заниматься розыском "уклонистов", доставляя каждого потенциального в военкомат - это нарушение закона и превышение служебных полномочи. По такому принципу полиция может сразу в СИЗО отвезти: а вдруг он наркотиками занимается, или в психбольницу: вдруг он оттуда сбежал? Нет и еще раз нет" - напоминает адвокат.

Важно

Для задержания и доставки человека в военкомат или отделение - человек должен быть подан в розыск. "Уклонист" - это тот, кто уже прошел медкомиссию, выявлен пригодным для службы, но не явился по вызову военного комиссариата на призывной пункт. А если вам повестку не вручали, остановить вас и "заманить" в военкомат не имеют права. 

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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