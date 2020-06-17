Из ХОГА увольняется замначальника управления культуры и туризма

Олег Яцина подал декларацию перед увольнением.

Заместитель начальника управления культуры и туризма ХОГА, который ранее работал начальником этого управления, Олег Яцина подал декларацию перед увольнением.

Согласно декларации Олег Анатольевич Яцина совместно с женой владеет квартирой площадью 64,7 кв. м. С 1 января по 11 июня 2020 г. чиновник получил заплату по основному месту работы в 165 тыс. 066 грн.

На сайте ХОГА на 14.00 16 июня распоряжение об увольнении Яцины отсутствует.

Ранее председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что до конца недели будет кардинально изменена структура ХОГА.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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