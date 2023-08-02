Каждой домохозяйке - по ЧВК в руки

В Вагнере объявили, что работа региональных центров по набору в ЧВК Вагнер приостанавливается на неопределенный срок.

Параллельно был принят проект по формированию под эгидой губернаторов собственных ЧВК.

А это значит, что РФ переходит в классическое феодальное государство.

Суть феодализма состояла в том, что государство было расчленено на территории, во главе которых стоял сюзерен со своей частной армией. Глава государства выступал в качестве "первого среди равных": и эта эпоха вошла в историю под условным наименованием "этапа феодальной раздробленности".

По сути, государства перестали существовать, поскольку территории, управляемые сюзереном, вели внутренние войны за контроль, деньги и влияние.

Фактически, сеть ЧВК, управляемых губернатором, - это сеть прокси-армий, которые могут выполнять указания из Центра, а могут и бороться с соседями и Центром за деньги, ресурсы и рычаги влияния.

Полтора года назад, когда усиливался рост "вагнеровцев" во внутренней жизни России, я предупреждал, что исходом станет расчленение армии на отдельные группы, лоббирующие частные интересы.

По правде говоря, я и подумать не мог о том, что владельцами этих групп станут не только центральные "группы влияния", а ещё и региональные. А тотальным пиз*ецом был даже первый исход.

Фактически, любая слабость центральной власти в РФ приведет к гражданской войне между частными военными структурами, которые будут хватать всё, что могут унести.

Так или иначе, с момента, когда группы ЧВК начнут действовать автономно в качестве "губернаторской группировки", сохранение российской государственности окажется невозможным, поскольку губернаторы получат часть монополии на силу (и её главный инструмент - возможность (обладание ресурсом) применения силы). Группы военных формирований внутри государства, которые подчинены Центру лишь условно, - это условия, при которых война между ЧВК за "независимость" и расширение влияния - вопрос времени.

И это всё с учётом того, что главная ЧВК, которая лавировала между ГРУ и ФСБ, вытеснена из властного баланса, а её во внутренней власти заменили группы индивидуальных интересов (Шойгу, "Газпром" и т.п.).

Фактически, ЧВК перешли из "системного" использования в "частно-индивидуальное", а вскоре могут перейти и в "частно-региональное" пользование.

Похоже, что "Можем повторить" относилось к эпохе средневекого феодализма... Пора пристегнуть ремни...

Джерело: https://t.me/cynic2020/8038

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