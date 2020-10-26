Как подтвердить льготный стаж

Занялся оформлением пенсии, собираю необходимые документы. И столкнулся с тем, что предприятие, на котором я работал, ликвидировано. Как мне подтвердить льготный стаж?

Механизм подтверждения периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, определен Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 10.11.2006 г. № 18-1. Документом утвержден порядок подтверждения периодов работы.

Для подтверждения стажа работы в органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства необходимо предоставить следующие документы:

— заявление о подтверждении стажа работы;

— справку из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей о ликвидации предприятия, учреждения, организации;

— трудовую книжку;

— документы, выданные архивными учреждениями, а именно: справку о заработной плате (за весь период льготной работы); копии документов о проведении аттестации рабочих мест (в случае ее проведения); копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы (в случае отсутствия – справку об их отсутствии); другие документы, которые могут подтвердить выполнение работ, дающих право на назначение пенсии на льготных условиях.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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