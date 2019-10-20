Как заработать на борьбе с коррупцией. Полезно знать

Верховная Рада открыла для граждан новые возможности дополнительного или основного заработка.

17 октября парламентарии приняли закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", которым предусматривается выплата вознаграждения за сдачу коррупционеров из рук в руки правоохранителям.

Чтобы остудить пыл охочих до длинной гривны звонарей, сразу предупредим: заработок этот будет не из легких. С одной стороны, коррупционеров в стране, судя по данным международных организаций, – хоть ложкой ешь. То есть место в принципе рыбное. С другой – платить обещают только за крупную рыбу, не меньше акулы. За карасей – большое человеческое "спасибо" и почетная грамота без рамки. Но… Обо всем по порядку.

Коррупция заедает

Нельзя сказать, что с коррупцией в стране не борются. Создан ряд спецорганов: НАБУ, НАПК, САП, Антикоррупционный суд и так далее. Однако достигнутые результаты далеки от впечатляющих. По версии Transparency International, в 2019 году Украина занимала в антикоррупционном рейтинге 127-е место из 180 стран.

Transparency International даже предложила ряд мероприятий, призванных улучшить общий антикоррупционный фон в стране:

• перезапустить НАПК;

• внедрить автоматическую проверку деклараций и мониторинг уровня жизни декларантов;

• обеспечить эффективную работу реестра бенефициаров;

• продолжить реформу публичных закупок;

• корпоратизировать и приватизировать госпредприятия;

• усилить контроль за финансированием политических партий.

По кое-каким направлениям работа уже проводится либо задекларирована в правительственной программе развития на 2020-2024 годы. Так, отменено финансирование непарламентских партий. Правда, на их долю выпадало не более 20% общего партийного финансирования. Планируется тотальная приватизация всего низкоэффективного и коррупциогенного.

Но без живого творчества масс побороть негативное явление представители власти пока не в состоянии. Законодатели очень рассчитывают на то, что граждане если не массово, то достаточно активно будут сигнализировать об известных им фактах коррупции.

В каких случаях следует сигнализировать?

Закон определяет, что обличитель - физическое лицо может сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом, если такая информация стала ему известна в связи с его деятельностью:

• трудовой;

• профессиональной;

• хозяйственной;

• общественной;

• научной;

• прохождением службы в вооруженных силах;

• прохождением обучения;

• участием в предусмотренных законодательством иных процедурах.

Самые примитивные примеры: физлицо стало объектом вымогательства взятки (студент – профессор, предприниматель – чиновник, актер - режиссер) либо объектом вовлечения во взяточничество (чиновнику А поступило предложение от чиновника Б решить вопросы, подписать документы, не подписать документы за вознаграждение). Уже можно сообщать "куда следует".

В каком случае дадут вознаграждение?

Но участие в разоблачении коррупционера вовсе не означает, что жалобщик получит вознаграждение.

Система материального стимулирования будет распространяться лишь на изобличителей топовых коррупционеров, нанесших государству ущерб на суму свыше 5000 прожиточных минимумов. Прожиточный минимум составляет чуть более 2000 гривен. То есть сумма ущерба государству должна превысить 10 миллионов.

Например, если гражданин узнал о том, что должностные лица подписали акт о выполненных подрядчиками работах на 20 миллионов гривен, а реально был выполнен объем работ на 15 миллионов, то "сообщать – не сообщать?" становится вопросом наличия или отсутствия гражданской сознательности и не более.

Сколько можно заработать?

Разоблачителю гарантируется 10% суммы ущерба, нанесенного разоблаченным коррупционером государству. Ущерб устанавливается решением суда. То есть минимальный размер вознаграждения – чуть более миллиона гривен.

Крайне обидно может быть, если все срослось – и коррупционер попался крупный, и данные о коррупционных деяниях подтвердились, – а суд принимает решение о том, что сумма ущерба составляет 9,8 млн грн. То есть прощайте, 10 процентов. Можно, конечно же, подать в суд на суд. Но это вряд ли прибавит самодеятельному антикоррупционеру приятных мгновений.

Законом устанавливается и максимальный размер вознаграждения – не более 3000 минимальных зарплат. На данный момент "минималка" составляет 4173 грн. То есть потолок вознаграждения – 12,519 млн грн.

Как будут защищены разоблачители?

Добровольным помощникам антикоррупционных органов гарантируется правовая защита:

• предоставление охраны;

• предоставление охраны родным и близким;

• немедленное восстановление на работе информатора и его близких в случае увольнения, связпанного с содействием в разоблачении коррупционных деяний;

• выплата среднего заработока за время вынужденного прогула (но не более чем за один год).

Тайна сообщений

Законом предоставляется возможность сообщать о коррупционных деяниях анонимно. Планируется создание специализированных горячих линий.

Конечно же, анонимный заявитель автоматически лишает себя возможности получить вознаграждение. Но в данном случае, очевидно, расчет делается на любителей "чистого искусства". Тем более что вряд ли среди анонимных значительную долю будут занимать сообщения о коррупционных деяниях на 10 миллионов. Скорее всего, горячие линии завалят жалобами на коррупционных учителей, управдомов, врачей районных поликлиник, соседей и знакомых.

А как у них?

США. Считается, что одним из авторов идеи выплачивать вознаграждение за содействие в раскрытии коррупционных деяний является президент США Авраам Линкольн (1861-1865). Разоблаченные коррупционеры должны были компенсировать государству потери в двойном размере и уплатить штраф в сумме 2000 долларов. Персона, которая помогла раскрыть коррупционное деяние, получала 50% взыскиваемой суммы.

Сейчас в США за предоставление информации о совершении коррупционного деяния можно получить от ФБР вознаграждение в суме до 25 тыс. долларов (примерно 625 тыс. грн.). Это гораздо меньше, чем предлагается в Украине.

Казахстан. Материальный стимул для охотников за коррупционерами введен с 2013 года. Сумма вознаграждения крайне скромная – эквивалент 500 долларов. Но зато схема – рабочая. В первые два года премии за сигнал о коррупции получили 336 человек.

Китай. В Поднебесной информаторы получают вознаграждение, но суммы нефиксированные и не привязаны к каким-либо иным показателям, а зависят от объема средств, выделенных на уголовное производство. Иными словами, есть деньги – платят, нет – большое спасибо. В антикоррупционной борьбе китайцы делают упор не столько на вовлечение широких масс, сколько на суровость наказания. За последние несколько лет лишились жизни свыше 10 тыс. китайских чиновников.

Беларусь. Страна начала бороться со взяточниками с помощью материальных стимулов в 2016 году. Получить вознаграждение информаторы могут только по окончанию следствия и лишь в том случае, если оно сочтет их вклад в разоблачение преступника действительно весомым. Размер награды устанавливает прокуратура на основании ходатайства от следственных органов. Сам порядок выплат определяет Министерство финансов страны.

Бурлеж сети

Комментарий редакционного кота Статуса:

Казалось бы, отношение к "стукачам" у нас однозначное. Но как тут не вспомнить слова классика "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?" Так что любители "информировать" из любви к искусству, надо полагать, найдутся.

Источник: sq.com.ua

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