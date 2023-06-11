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Канада была первой страной, которая поставила Украине управляемые артиллерийские снаряды

Канада была первой страной, которая поставила Украине управляемые артиллерийские снаряды

(M982 Excalibur с GPS-наведением)

Вот список канадской военной помощи от Oryx (https://www.oryxspioenkop.com/2022/09/enabling-victory-canadian-military.html):

● 1 батарея ЗРК NASAMS

● 43 ракеты класса "воздух-воздух"AIM-9

● Больше 4 155-мм гаубиц M777 со снарядами M982 Excalibur

● 8 танков Leopard 2A4

● Инженерная машина Bergepanzer 3 ARV

● 2 дистанционно управляемых машины разминирования GCS-200

● 39 боевых бронированных машин поддержки

● 208 бронемашин Roshel Senator

● Большое количество переносных противотанковых комплексов

● Большое количество стрелкового оружия

● Множество боеприпасов

● Оптическое, инфракрасное оборудование, средства связи, приборы ночного видения

● Защитное снаряжение

#помощь #Канада

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18337

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