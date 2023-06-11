Канада была первой страной, которая поставила Украине управляемые артиллерийские снаряды
(M982 Excalibur с GPS-наведением)
Вот список канадской военной помощи от Oryx (https://www.oryxspioenkop.com/2022/09/enabling-victory-canadian-military.html):
● 1 батарея ЗРК NASAMS
● 43 ракеты класса "воздух-воздух"AIM-9
● Больше 4 155-мм гаубиц M777 со снарядами M982 Excalibur
● 8 танков Leopard 2A4
● Инженерная машина Bergepanzer 3 ARV
● 2 дистанционно управляемых машины разминирования GCS-200
● 39 боевых бронированных машин поддержки
● 208 бронемашин Roshel Senator
● Большое количество переносных противотанковых комплексов
● Большое количество стрелкового оружия
● Множество боеприпасов
● Оптическое, инфракрасное оборудование, средства связи, приборы ночного видения
● Защитное снаряжение
#помощь #Канада
Джерело: https://t.me/infosprotyv/18337