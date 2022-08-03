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Канада розширила санкції проти росії: у списку – 17 організацій та 43 військових
Санкції стосуються причетних до війни росії проти України, опублікованому на сайті МЗС Канади:
Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі.
Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти патріарха кирила та російських пропагандистів.
Джерело: https://t.me/spravdi/14644