Канада розширила санкції проти росії: у списку – 17 організацій та 43 військових

Санкції стосуються причетних до війни росії проти України, опублікованому на сайті МЗС Канади:

Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі.

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти патріарха кирила та російських пропагандистів.

Джерело: https://t.me/spravdi/14644

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