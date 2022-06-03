Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 102

Каразінський університет відкрив представництво в м. Мюнхен (Німеччина)

Каразінський університет відкрив представництво в м. Мюнхен (Німеччина)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, найкращий університет України згідно з британським рейтингом QS, продовжує підтримувати статус університету міжнародного рівня, розширює міжнародні зв’язки — відкрив представництво в Мюнхені.

У 2022 році Каразінський разом із Культурним центром GOROD (м. Мюнхен, Німеччина) пропонують унікальну пропозицію для абітурієнтів, що перебувають за межами України на території Німеччини.

Запрошуємо випускників, що закінчують у 2022 році 11-й клас української загальноосвітньої школи, а також громадян України, що нині перебувають у країнах Європи, до навчання за бакалаврськими програмами в Каразінському університеті в Мюнхені:

● 122 Комп’ютерні науки, освітня програма «Теоретична і прикладна інформатика»;

● 091 Біологія, освітня програма «Біологія»;

● 034 Культурологія, освітня програма «Візуальне мистецтво і менеджмент культурних проєктів».

Для вступу необхідно скласти національний мультипредметний тест, зокрема, у центрах тестування, які відкриті за кордоном.

Навчання студентів буде проходити українською мовою. Форма навчання — змішана, очно-дистанційна. Очні заняття (практичні та лабораторні) будуть проводитися у Мюнхені в освітньому центрі на базі Культурного центру GOROD.

Додатково студенти вивчатимуть німецьку мову, готуючись до складання іспиту DaF (Deutsch als Fremdsprache).

У разі зацікавлення за подробицями вступу звертається за електронною адресою babichev@karazin.ua.

Каразінський університет відкриває двері для навчання всьому світові. Запрошуємо на навчання в Каразінському!

Источник: https://t.me/vekha/40651

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Впервые США признали, что американские военные проводят "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины
Сегодня 09:29    22
Вашингтон и Киев могут поздравить себя с серьезной международной победой: ОПЕК потопил российскую нефть!
Сегодня 09:18    51
росія хоче провести "референдум" на Запоріжжя та перенести "столицю" до Мелітополя
Сегодня 09:07    49
Литовці за кілька днів зібрали гроші на Байрактар для України (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:57    66
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 261 дитина
Сегодня 08:48    64
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 3 червня 2022 року
Сегодня 08:46    92
Понад 40 бойових кораблів РФ розгорнули навчання в Тихому океані
Сегодня 08:39    81
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
Сегодня 08:28    91
Сегодня ровно 100 дней с начала полномасштабного вторжения русни
Сегодня 08:17    91
Українці "ЗА" зброю для особистого захисту (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:02    99
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 