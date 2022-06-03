Каразінський університет відкрив представництво в м. Мюнхен (Німеччина)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, найкращий університет України згідно з британським рейтингом QS, продовжує підтримувати статус університету міжнародного рівня, розширює міжнародні зв’язки — відкрив представництво в Мюнхені.

У 2022 році Каразінський разом із Культурним центром GOROD (м. Мюнхен, Німеччина) пропонують унікальну пропозицію для абітурієнтів, що перебувають за межами України на території Німеччини.

Запрошуємо випускників, що закінчують у 2022 році 11-й клас української загальноосвітньої школи, а також громадян України, що нині перебувають у країнах Європи, до навчання за бакалаврськими програмами в Каразінському університеті в Мюнхені:

● 122 Комп’ютерні науки, освітня програма «Теоретична і прикладна інформатика»;

● 091 Біологія, освітня програма «Біологія»;

● 034 Культурологія, освітня програма «Візуальне мистецтво і менеджмент культурних проєктів».

Для вступу необхідно скласти національний мультипредметний тест, зокрема, у центрах тестування, які відкриті за кордоном.

Навчання студентів буде проходити українською мовою. Форма навчання — змішана, очно-дистанційна. Очні заняття (практичні та лабораторні) будуть проводитися у Мюнхені в освітньому центрі на базі Культурного центру GOROD.

Додатково студенти вивчатимуть німецьку мову, готуючись до складання іспиту DaF (Deutsch als Fremdsprache).

У разі зацікавлення за подробицями вступу звертається за електронною адресою babichev@karazin.ua.

Каразінський університет відкриває двері для навчання всьому світові. Запрошуємо на навчання в Каразінському!

Источник: https://t.me/vekha/40651

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