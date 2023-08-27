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Киев не будет договариваться с “Газпромом” о продлении контракта после 2024 г

Киев не будет договариваться с “Газпромом” о продлении контракта после 2024 г

Киев не будет договариваться с “Газпромом” о продлении контракта после 2024г, но готов продолжить транзит газа

Транзит российского газа через Украину после 2024 года может быть продолжен только по договоренности с импортерами, заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко.

“Украина не будет инициировать переговоры о продлении договора о транзите российского газа после 2024 года, однако открыта к предложениям со стороны стран-партнеров. Причина ясна: мы (…) разорвали дипломатические отношения с Россией. Мы ждем позиции “Газпрома” или властей России. Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдову, включая Приднестровье”, – сказал дипломат в интервью телеканалу Vocea Basarabiei (“Голос Бессарабии”) в пятницу.

По его мнению, транзит может продлиться, если заинтересованные страны сами заключат контракт с российской компанией о поставках, а с украинской стороной – о транзите.

“Например, Украина может иметь транзитный контракт с Германией, Польшей, Молдовой, если местные компании закупят газ (у России) и решат, что будут транспортировать его через Украину, почему бы и нет? У нас не будет контракта с Россией, но будет контракт, например, с Республикой Молдова. Повторюсь, я не эксперт, это мое сугубо личное мнение и самая большая проблема в том, что никто сейчас не может предсказать, какой будет ситуация всего через час, не завтра или послезавтра, даже через час. (…) Каждый день происходит что-то, что может радикально изменить ситуацию”, – подчеркнул Шевченко.

Кроме того, он ответил на вопрос, почему Украина продолжает транзит российского газа, будучи в состоянии войны с Россией.

“Потому что у нас есть контракт, есть потребители, от этого контракта выигрывают наши союзники на Западе. Мы не хотим ситуации, когда из-за Украины они окажутся в убытке”, – сказал дипломат.

Договор между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом” на организацию транспортировки, транспортное соглашение между украинским холдингом и “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и “Газпромом” были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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