Китай — це не росія. Китай — справжній геополітичний гравець, у той час як рф — економічний карлик, схожий на бензоколонку, власник якої має атомну бомбу, — глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю El País.

За словами дипломата, Китай є "занадто важливим, щоб його ігнорувати, і занадто важливим, щоб намагатися його ізолювати". Незважаючи на суттєві розбіжності, КНР, на його думку, не становить виклику для європейської безпеки, на відміну від росії.

"Ми маємо знайти шляхи для активного діалогу (з КНР — ред.), який дозволить нам співпрацювати у вирішенні спільних проблем, таких як зміна клімату чи борги бідних країн.

Нам не цікаво сприяти поляризації міжнародної системи, яка призведе до біполярного світу та викличе появу двох конкуруючих технологічних систем, змушуючи всіх обирати між ними.

Очевидно, що ми ближче до США, але це не означає, що ми не маємо своїх власних інтересів", — заявив Боррель.

Джерело: https://t.me/znua_live/108249

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