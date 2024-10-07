"Китай готовий": Сі Цзіньпін пообіцяв поглиблювати стратегічну взаємодію з КНДР

Він також додав, що надає великого значення розвитку відносин з Пхеньяном.

Про це Сі Цзіньпін написав у вітальній телеграмі північнокорейському диктатору Кім Чен Ину з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Натомість очільник КНДР заявив, що нині відносини між його країною та Китаєм "вийшли на новий історичний етап розвитку".

У своїй вітальній телеграмі, адресованій Кім Чен Ину, Сі Цзіньпін заявив, що встановлення дипломатичних відносин з КНДР 75 років тому мало "епохальне значення".

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/78245

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