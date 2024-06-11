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Китай підписав угоду про залізничний коридор, якого не хотіла росія

Китай підписав угоду про залізничний коридор, якого не хотіла росія

Минулого тижня в Пекіні підписали міжурядову угоду про залізничний коридор, який скоротить вантажні перевезення до Європи та Перської затоки в обхід росії. Йдеться про залізницю Китай – Киргизстан – Узбекистан, повідомила газета, орган ЦК Комуністичної партії Китаю "Жемінь Жибао".

Як заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, залізниця Китай-Киргизстан-Узбекистан є стратегічним проєктом, що забезпечує взаємов'язок Китаю з Центральною Азією, а також знаковим проєктом співпраці трьох країн у межах ініціативи "Один пояс – один шлях".

Довідка

Ініціатива "Один пояс – один шлях" (BRI) передбачає відновлення Шовкового шляху, щоб поєднати Китай з Азією, Європою та іншими країнами, з величезними витратами на інфраструктуру на дорогах та морських маршрутах. Критики вбачають у ній інструмент Китаю для поширення свого геополітичного та економічного впливу.

З моменту запуску ініціативи у 2013 році понад 100 країн підписали угоди з Китаєм про співпрацю щодо інфраструктурних та будівельних проєктів.

Китайська ініціатива "Один пояс – один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти в усьому світі на суму $900 млрд.

Залізниця завдовжки 525 км проходитиме від міста Кашгар у Сіньцзяні на північному заході Китаю через південний захід Киргизстану до Андіжану на сході Узбекистану.

Проєкт вартістю $8 млрд, про який говорять з 1990-х років, має стратегічне значення для Китаю, оскільки він дозволить значно скоротити вантажні перевезення товарів з Китаю до Європи та Перської затоки.

Три країни підписали меморандум про залізницю ще 1997 року, але технічні та особливо геополітичні проблеми застопорили його реалізацію.

росія, яка вважає Середню Азію своєю вотчиною, не в захваті від цього проєкту. Проте з початком війни в Україні баланс сил у відносинах рф із Китаєм змінився. Через західні санкції росія дедалі більше залежить від Китаю у торгівлі, тому кремль дав згоду на проєкт.

На церемонії підписання в Пекіні, де три президенти спілкувалися через відеозв'язок, глава Китаю Сі Цзіньпін назвав угоду "демонстрацією рішучості".

Джерело: biz.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай

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