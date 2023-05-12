Кінематограф срср і українці в ньому: як радянська машина навішувала комплекс меншовартості

Довідка Центру стратегічних комунікацій

Попри те, що радянська росія декларувала «дружні відносини», вона робила все, аби принизити українців – більшість українських персонажів у кіно мали вигляд дурних, товстих, незграбних сільських недотеп.

російська пропаганда стосовно українців була жорсткою й за радянських часів. Але зараз є альтернатива, – наголошує арт-оглядачка «Еспресо» і «Детектор медіа» Олена Чиченіна.

Про все це – у новому відео на YouTube каналі SPRAVDI

Джерело: https://t.me/spravdi/28968

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