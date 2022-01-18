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Количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион за 5 лет

Количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион за 5 лет

С 2016 по 2021 год количество пенсионеров уменьшилось более чем на 1 миллион. Активное уменьшение началось еще до пандемии коронавируса, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Так как количество пенсионеров уменьшается, следовательно, снижается и нагрузка на Пенсионный фонд.

Однако за 5 лет (с 2016 по 2021-й) не произошло повышения качества жизни получателей пенсии. Согласно официальным данным, за последние пять лет средняя пенсия увеличилась вдвое, но из-за девальвации гривни средняя выплата по-прежнему составляет менее 150 долларов (3915 гривен).

Однако это не означает, что большинство получает такую пенсию. На самом деле 50% пенсионеров, то есть каждый второй из 10,9 млн, получают менее 3000 гривен (110 долларов).

Больше 10 тысяч гривен, или 370 долларов, начисляют ежемесячно только 4,3% пенсионеров.

Параллельно увеличивается и пенсионный возраст. Дело в том, что в стране действует закон о пенсионном страховании, который ежегодно повышает планку страхового стажа.

Из-за этой нормы с 2028 года для выхода на пенсию каждому украинцу нужно будет иметь не меньше 35 лет стажа. Гражданин будет работать до тех пора, пока он не насобирает достаточное количество лет для выхода на пенсию.

Если к 65 годам не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вообще, вместо этого будет предоставляться социальная помощь.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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