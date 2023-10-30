Країни G7 домовилися зміцнювати ланцюги поставок критичних мінералів, що використовуються у мікросхемах та електромобілях — Kyodo News.

"Міністри країн "Сімки" прагнуть посилити співпрацю з багатими на ресурси країнами, зокрема, країнами Глобального Півдня, оскільки їхня роль у створенні стабільних ланцюгів поставок стає все більш важливою в сучасних геополітичних умовах", — йдеться у матеріалі.

Стійкість ланцюгів має велике значення в умовах російсько-українською війни, що триває, та напруженості у відносинах Китаю і США.

Зокрема, Китай у відповідь на обмеження США доступу до передових чипів запроваджує з 1 грудня експортний контроль графіту, необхідного для виробництва акумуляторів електромобілей.

На КНР також припадає велика частку ринку мінералів, що мають вирішальне значення для декарбонізації.

Джерело: https://t.me/znua_live/118851

Новости портала «Весь Харьков»