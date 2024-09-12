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кремль має швидше згортати «сво» – її наслідки вже стукають у «московські двори»

кремль має швидше згортати «сво» – її наслідки вже стукають у «московські двори»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Відкриваючи 9 вересня навчання вмф рф «Океан-2024», путін заявив, що «росія має бути готова відбити можливу військову агресію на будь-яких напрямках…». Як виявилося, не готові: ані росія, ані москва.

Цього дня одразу дев’ять регіонів рф зазнали масованої атаки дронів. Окремо виділяється підмосков’я. У раменському (менш ніж дві години до москви) через атаку БпЛА (як пишуть росЗМІ), загинула 46-річна жінка, ще троє людей поранені.

Як вважають деякі експерти, саме удари по москві та області можуть змусити путіна реально задуматися про припинення війни. На бєлгородську область та навіть захоплення території курської йому можливо і начхати, бо для нього там немає людей. Йому цікаві тільки москвичі.

Адже третій сезон телешоу під назвою «сво» йде за планом» відбувається вже не в Україні (і навіть не в курській області), а буквально на московському дворі.

Джерело: https://t.me/spravdi/41482

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