Крилатий демон: в Ізраїлі продемонстрували нову ракету класу «повітря-земля»

Ізраїльські розробники представили новітню бюджетну крилату ракету Wind Demon класу «повітря-поверхня», що знищує системи ППО та рухомі цілі.

Як зазначено в офіційному релізі розробника Israel Aerospace Industries (IAI), цей легкий та доступний боєприпас відповідає вимогам сучасного поля бою, пропонуючи нові можливості для завдання масованих ударів, повідомляє АрміяInform.

В умовах сучасних конфліктів, за твердженням конструкторів з Тель-Авівської корпорації, ефективність та доступність стають ключовими факторами. Wind Demon (Демон вітру, — українською) має унікальні характеристики, як запевняють розробники, покликаний змінити підхід до ведення бойових дій, забезпечуючи армії можливість завдавати масованих ударів по різних цілях. Нова крилата ракета поєднує у собі передові технології та доступність, що робить її привабливим вибором для багатьох країн, які прагнуть модернізації своїх озброєнь.

Wind Demon важить 140 кг і має дальність понад 200 км, що дозволяє запускати боєприпас з різних повітряних платформ, включаючи гелікоптери та військові літаки. Ця ракета розроблена з урахуванням сучасних вимог до точності та ефективності, що робить її ідеальним інструментом для виконання різноманітних бойових завдань.

Однією із ключових особливостей Wind Demon є наявність лазерних головок самонаведення та електрооптики, що забезпечує високу точність як у денних, так і в нічних умовах. Крім того, система включає автоматичне розпізнавання об’єктів, що значно спрощує процес наведення на ціль і підвищує ймовірність успішного удару.

В IAI наголошують на можливостях телеметричного підключення ракети, які дозволяють передавати відео в реальному часі та підтримувати контроль над ситуацією під час виконання місії. Це означає, що оператори можуть оперативно реагувати на зміни у бойовій обстановці та коригувати дії ракети у реальному часі.

Її змінний профіль швидкості — швидко/повільно/швидко — дозволяє здійснювати оперативне реагування та вибіркове наближення на малій швидкості до об’єктів, що цікавлять.

«Зброя являє собою нове покоління крилатих ракет класу „повітря-земля“, що поєднує в собі нові можливості, засновані на багаторічному досвіді розроблення ракет і боєприпасів для ураження цілей», — заявив виконавчий віцепрезидент компанії IAI Гай Бар Лев.

Боєприпас також має адаптовану бойову частину, вага якої перевищує 20 кілограмів. Вона може бути налаштована для різних типів дії: вибухової, осколкової або проникаючої. Це робить Wind Demon універсальним рішенням для ураження як стаціонарних, так і цілей, що рухаються, включаючи системи протиповітряної оборони та радари.

В IAI підкреслюють, що Wind Demon є «прагматичною відповіддю» на мінливий характер війни, де доступність і можливість масового використання стають критично важливими. В умовах поточних конфліктів спостерігається зростання інтересу до боєприпасів, які можуть бути використані у великих кількостях без значних витрат. Wind Demon як легкий і недорогий боєприпас відповідає цьому запиту, пропонуючи армії можливість ефективного ведення бойових дій з мінімальними витратами.

Хоча точна вартість Wind Demon поки не розкрита, експерти припускають, що вона буде значно нижчою порівняно з більшими ракетами, такими як Storm Shadow або Tomahawk, які можуть коштувати понад мільйон доларів. Це робить Wind Demon привабливим вибором для країн, які прагнуть модернізації своїх збройних сил, не виходячи за межі бюджетів.

Джерело: armyinform.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»