Дайджест Центру стратегічних комунікацій

22 серпня в рф відзначався день державного прапора. Звісно, це не могла пропустити й колаборантська адміністрація на ТОТ України. На Запорізьку АЕС вони «одягнули» російський триколор. Мовляв, і «експерти МАГАТЕ тепер не заблукають».

Насправді, стосовно експертів МАГАТЕ, насамперед, нагадаємо, що два місяці тому вони підтвердили, що ЗАЕС замінована окупантами по всьому периметру. А по-друге, це яскраве і символічне свідчення того, як росія у всіх все цупить: ЗАЕС – в України, прапор – у Нідерландів.

До 17 століття московське царство взагалі не мало єдиного державного прапора. Голландофіл петро І просто поцупив кольори прапора Нідерландів. Він поміняв місцями смуги й указом від 20 січня 1705 року наказав, щоб «на будь-яких російських торгових суднах» тепер підіймали біло-червоно-сині прапори.

У 1917 році прийшли більшовики з червоним прапором. Під час російської громадянської війни більшовицька пропаганда зображувала біло-червоно-синій триколор як символ реакції і контрреволюції (яким він тоді, власне, і був).

Але серйозну кризу ідентичності спровокувала серед росіян повномасштабна путінська агресія. І на її тлі дедалі більше громадян рф починають надавати перевагу новому – біло-синьо-білому прапору. Очевидно, йому і бути новим державним символом росії після краху путінізму.

Джерело: https://t.me/spravdi/32817

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