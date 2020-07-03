КСУ почав розглядати справу про конституційність карантину

Через загрозу коронавірусного захворювання COVID-19 Кабінет міністрів України з 12 березня і в подальшому своїми постановами і розпорядженнями запровадив низку обмежувальних заходів

Конституційний суд України 2 липня почав розгляд справи за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності окремих положень урядової постанови про встановлення карантину для боротьби з COVID-19.

Зважаючи на те, що справу розглядають у формі письмового провадження, після виступу судді-доповідача КСУ перейшов до закритої частини слухання для ухвалення рішення. Його мають оприлюднити на сайті суду.

Пленум Верховного суду України 29 травня звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом міністрів України і Верховною Радою України.

Як мовиться в повідомленні, Верховний суд із розумінням ставиться до ситуації в державі, що склалася у зв’язку з поширенням на території України COVID-19, і в цілому підтримує заходи, спрямовані на подолання зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці і захист здоров’я громадян, які не суперечать Основному законові України.

Водночас, мовиться в повідомленні, результати аналізу окремих положень низки законодавчих і підзаконних актів, ухвалених у зв’язку з коронавірусною епідемією, «дають змогу зробити висновок, що їхня сутність і практична реалізація, на переконання пленуму Верховного суду, не відповідають Конституції України».

Через загрозу коронавірусного захворювання COVID-19 Кабінет міністрів України з 12 березня і в подальшому своїми постановами і розпорядженнями запровадив низку обмежувальних заходів, також у квітні був ухвалений закон про зміни до держбюджету через боротьбу з коронавірусом.

Источник: radiosvoboda.org

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