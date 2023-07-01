Лідери ЄС домовилися про використання заморожених активів рф на користь України — Bloomberg.
Зокрема, вивчать варіант використання прибутку від активів, російського Центробанку, який може сягнути €3 млрд на рік.
Співрозмовники агентства наголошують, що є ризики оскарження плану у суді — існує побоювання, що відсотки й прибутки від суверенних активів рф належать саме росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також повідомив, що на саміті в Брюсселі не вдалося домовитися про механізм використання російських активів на допомогу Україні.
Єврокомісії доручили опрацювати це питання.
"Це все дуже складно, і ніхто зараз не знає, що взагалі можливо і як. Ситуація така, що немає пропозиції, яка зараз була б зрілою для її ухвалення на законодавчому рівні", — додав він.
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Лідери ЄС домовилися розширити виробництво боєприпасів, — канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Ми активно обговорювали, як можна посилити роль Європи в НАТО.
Для мене очевидно, що ми маємо розширити наші оборонні потужності, підвищити продуктивність нашої оборонної промисловості.
Це стосується особливо виробництва боєприпасів", — сказав Шольц.
Для України постачання боєприпасів має екзистенційне значення, зауважив канцлер. І наголосив, що підтримка нашої країни триватиме.
"Ми обговорили, як забезпечити підтримку на довгострокову перспективу", — додав він.
Джерело: https://t.me/znua_live/100464