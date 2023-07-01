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Лідери ЄС домовилися про використання заморожених активів рф на користь України — Bloomberg.

Лідери ЄС домовилися про використання заморожених активів рф на користь України — Bloomberg.

Зокрема, вивчать варіант використання прибутку від активів, російського Центробанку, який може сягнути €3 млрд на рік.

Співрозмовники агентства наголошують, що є ризики оскарження плану у суді — існує побоювання, що відсотки й прибутки від суверенних активів рф належать саме росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також повідомив, що на саміті в Брюсселі не вдалося домовитися про механізм використання російських активів на допомогу Україні.

Єврокомісії доручили опрацювати це питання.

"Це все дуже складно, і ніхто зараз не знає, що взагалі можливо і як. Ситуація така, що немає пропозиції, яка зараз була б зрілою для її ухвалення на законодавчому рівні", — додав він.

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Лідери ЄС домовилися розширити виробництво боєприпасів, — канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми активно обговорювали, як можна посилити роль Європи в НАТО.

Для мене очевидно, що ми маємо розширити наші оборонні потужності, підвищити продуктивність нашої оборонної промисловості.

Це стосується особливо виробництва боєприпасів", — сказав Шольц.

Для України постачання боєприпасів має екзистенційне значення, зауважив канцлер. І наголосив, що підтримка нашої країни триватиме.

"Ми обговорили, як забезпечити підтримку на довгострокову перспективу", — додав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/100464

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