Лебенсборн 2.0. Сделано на россии

Преамбула. Для тех, кто не в курсе: Лебенсборн - Организация «Лебенсборн» (в переводе с нем. - «источник жизни») была основана 12 декабря 1935 г. по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Первоначально её создали как сеть приютов, куда девушки Германии могли сдавать незаконнорождённых младенцев. От обоих родителей, сдающих мальчика, требовались справки о расовой чистоте, отсутствии хронических болезней и судимости. По словам Гиммлера, «Лебенсборн» - это «фабрика арийцев» для создания «идеальной нордической расы», которой предстоит заселить территории Чехии, Польши и ссср.

С 1940 г. функции «Лебенсборна» расширились - организация приступила к открытию пунктов в захваченных странах Европы:

10 в Норвегии, 3 в Польше, 2 в Дании, по одному в Нидерландах, Франции и Люксембурге.

Одним из главных направлений деятельности Лебенсборн стала оптовая торговля похищенными иностранными детьми и их "онемечивание". Во исполнение приказа Гиммлера в оккупированных странах отбирали детей с арийской внешностью, чтобы переправить в Германию и воспитать немцами.

Причина этому была на самом деле простая - Вторая мировая потребовала отправки на фронт миллионов молодых людей. Но как ни трудились специалисты Лебенсборна, существенно увеличить численность населения Третьего рейха за счёт только повышения рождаемости было невозможно. Оставался один выход – пополнить свои ряды выходцами из других народов.

Детей помещали в центры идеологической обработки, и затем направляли для адаптации в "расово благонадежные" немецкие семьи. В рамках программы Лебенсборн несколько сотен тысяч детей были отняты от своих семей

Жизнь детей под опекой Lebensborn начиналась со специально разработанного ритуала «наречения именем».

Действо происходило перед портретом Гитлера, помещённым на символический алтарь, обрамлённый факелами и украшенный свастикой. Офицеры СС брали детей на руки и от их имени произносили клятву верности.

В этом была своеобразная, идеологическая месть: сделать убеждёнными нацистами детей тех, кто воюет против Германии. Ребята получали новые имена, в большинстве случаев это были древнегерманские, ничем не напоминающие родные

Наиболее маленькие попадали в семьи служащих СС, а постарше – в спецприюты, в которых проводилась усиленная «германизация» детей. Родной язык был под строгим запретом, в жизни можно было использовать немецкий и только немецкий. В процессе «германизации» детей облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получили «правильный» для истинно арийского ребенка оттенок

После трёх-четырёх месяцев муштры "новых" арийцев отдавали в немецкие семьи.

В ноябре 1943 года в своей речи перед руководством эсэсовского штандарта «Германия» Гиммлер заявил:

«Если на немецкой стороне не окажется вся хорошая, вся германская кровь мира, это однажды сможет привести к нашей гибели… Я действительно хочу там, где мне позволяют возможности, собирать немецкую кровь всего мира, красть ее у других народов». «Все, что другие нации смогут предложить нам в качестве чистой крови, наподобие нашей, мы примем. При необходимости сделаем это путем похищения их детей и воспитания в нашей среде», — говорил Гиммлер

Кстати, в 1947 году глава «Лебенсборна» штандартенфюрер СС Макс Золльман, когда предстал перед американским судом в Нюрнберге, то доказывал всему миру, что на самом деле все было не так, как казалось сл стороны

«Лебенсборн» был "благотворительной организацией":

- детей не похищали, а «спасали от ужасов войны»

- документы детям меняли, чтобы «усыновители, думая, что это арийцы, обращались с ними лучше»

Мораль. Замените Германия и немцы на русские и рф и вы не увидите разницы в тексте. Может это потому, что настоящие нацисты не в Украине, а в кремле?

Джерело: https://t.me/gistapapapa

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